Зеленський створив раду щодо звільнення Криму: хто до неї увійшов

Зазначається, що указом президента України № 283/2023 були внесені зміни до Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, який було затверджено у серпні минулого року.

Також цим указом було затверджено персональний склад Консультативної ради. Її головою став президент Зеленський. Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Окрім нього до списку увійшли наступні особи:

Міністри

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники Офісу президента

Керівник Офісу президента України - Андрій Єрмак;

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква;

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба;

Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сигіба.

Депутати

Галайчук Вадим Сергійович;

Джемілєв Мустафа;

Задорожний Андрій Вікторович;

Іонушас Сергій Костянтинович;

Кравчук Євгенія Михайлівна;

Мезенцева Марія Сергіївна;

Мережко Олександр Олександрович;

Потураєв Микита Русланович;

Чернєв Єгор Володимирович.

Представники силового блоку

Секретар РНБО Олексій Данілов;

Генеральний прокурор Андрій Костін;

Голова СБУ Василь Малюк;

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк;

Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

Представники організацій

Голова правління громадської організації "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик;

Експерт громадської організації "Українська правова консультативна група" Дар’я Спиридова;

Голова правління громадської організації "Кримська правозахисна група" Ольга Скрипник;

Віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи Вільям Тейлор;

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;

Перший заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов;

Голова спілки громади татар Литовської Республіки Адас Якубаускас.

Чиновники