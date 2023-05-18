Геноцид кримських татар. Зеленський запропонував створити меморіал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на заходах до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Історія - це не тільки події, а й місця, в яких серця людей завмирають, коли торкаються трагічних моментів історії. Кримськотатарський народ заслуговує на такий повноцінний центральний меморіал, який нагадував би про злочин, що був скоєний проти нього, про жертви депортації та про силу народу, який зберігся. Мені здається, це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Президент звернувся до лідера кримських татар Мустафи Джемілєва з пропозицією про спільну роботу над концепцією меморіалу.

"Пане Мустафо, я пропоную, щоб ми разом із вами попрацювали над такою пропозицією. Щоб з’явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ це заслужив. Я впевнений, що це важливо для всієї України", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що нині всі українці вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду.

"Сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Увесь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти у Криму все, що говорило саме про нього", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що зараз усі в Україні впізнають зло, яке повернулося через роки, змінивши свої символи, але не змінивши своєї суті, щоб так само знищувати людей.

"Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу нашу частинку нашої держави. Це - наш із вами дім", - наголосив президент.

Варто зазначити, 18 травня 1944 року радянський режим розпочав депортацію всього кримськотатарського народу до Центральної Азії з Криму. Упродовж трьох днів було силоміць вивезено близько 200 тисяч людей.

Щороку в Криму з нагоди Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу відбувалися масові заходи, однак після окупації півострова Росією проведення подібних акцій заборонили.