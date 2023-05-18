Зеленский утвердил состав совета по освобождению Крыма: кто в него вошел

В четверг, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и города Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского, который опубликован на странице Офиса президента Украины.
Отмечается, что указом президента Украины № 283/2023 были внесены изменения в Положение о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, который был утвержден в августе прошлого года.
Консультативный совет создавался для подготовки предложений по совершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации Крыма и участия в выработке позиции Украины по ключевым направлениям деятельности Крымской платформы.
Во время мероприятий ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Зеленский сказал, что Украина готовится к реинтеграции Крыма. По его словам, сейчас все больше лидеров и государств осознают, что без возвращения Крыма не будет возвращения спокойствия международным отношениям.
Также этим указом был утвержден персональный состав Консультативного совета. Его председателем стал президент Зеленский. Секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву. Кроме него в список вошли следующие лица:
Министры
Представители Офиса президента
Депутаты
Представители силового блока
Представители организаций
Чиновники
Сегодня Зеленский предложил создать мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Крыма не будет покоя международным отношениям и праву.
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