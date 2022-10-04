Зеленський створив низку нових військових адміністрацій у Харківській та Запорізькій областях

Президент України Володимир Зеленський створив 13 нових військових адміністрацій у Харківській області та ще дві - у Запорізькій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.
Згідно з документами, в Ізюмському районі Харківської області було створено такі військові адміністрації:
У Куп'янському районі:
У Харківському районі:
У Богодухівському районі:
У Чугуївському районі:
При цьому у Мелітопольському районі Запорізької області було створено:
Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Херсонській області .
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