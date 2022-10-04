Зеленский создал ряд новых военных администраций в Харьковской и Запорожской областях

Президент Украины Владимир Зеленский создал 13 новых военных администраций в Харьковской области и еще две - в Запорожской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.
Согласно документам, в Изюмском районе Харьковской области были созданы такие военные администрации:
В Купянском районе:
В Харьковском районе:
В Богодуховском районе:
В Чугуевском районе:
При этом в Мелитопольском районе Запорожской области были созданы:
Напомним, в понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.
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