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Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області

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Четвер 11 травня 2023 01:44
Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області указом президента України Володимира Зеленського створено дві нові військові адміністрації. Вони розташовані в тимчасово окупованих російськими загарбниками населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений на сайті Офісу президента указ №268/2023 глави держави.

Йдеться про місто Скадовськ і село Виноградове.

Так, на виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент ухвалив утворити:

  • Виноградівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області;
  • Скадовську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області.

Також глава держави доручив Генштабу ЗСУ, Херсонській ОДА здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Цей указ набув чинності з 10 травня.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона минулої осені російські загарбники перенесли у тимчасово підконтрольний їм Скадовськ свою окупаційну адміністрацію.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни готуються до термінової "евакуації", та планують втекти з області морським шляхом через порт Бердянська.

Додамо також, що в окупованій частині Запорізької області загарбники продовжують вивозити награбоване майно із прифронтових населених пунктів.

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Володимир Зеленський Херсонська область
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