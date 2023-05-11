Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області

У Херсонській області указом президента України Володимира Зеленського створено дві нові військові адміністрації. Вони розташовані в тимчасово окупованих російськими загарбниками населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений на сайті Офісу президента указ №268/2023 глави держави.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона минулої осені російські загарбники перенесли у тимчасово підконтрольний їм Скадовськ свою окупаційну адміністрацію.

Цей указ набув чинності з 10 травня.

Також глава держави доручив Генштабу ЗСУ, Херсонській ОДА здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Так, на виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент ухвалив утворити:

Йдеться про місто Скадовськ і село Виноградове.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни готуються до термінової "евакуації", та планують втекти з області морським шляхом через порт Бердянська.

Додамо також, що в окупованій частині Запорізької області загарбники продовжують вивозити награбоване майно із прифронтових населених пунктів.

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