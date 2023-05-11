Зеленский создал две новые военные администрации в Херсонской области
В Херсонской области указом президента Украины Владимира Зеленского созданы две новые военные администрации. Они расположены во временно оккупированных российскими захватчиками населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный на сайте Офиса президента указ №268/2023 главы государства.
Речь идет о городе Скадовск и селе Виноградово.
Так, во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент постановил образовать:
- Виноградовскую сельскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области;
- Скадовскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области.
Также глава государства поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОГА осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.
Данный указ обрел силу с 10 мая.
Напомним, что после освобождения Херсона прошлой осенью российские захватчики перенесли во временно подконтрольный им Скадовск свою оккупационную администрацию.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне готовятся к срочной "эвакуации", и планируют скрыться с области морским путем через порт Бердянска.
Добавим также, что в оккупированной части Запорожской области захватчики продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов.
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