З документами та вкраденим майном. Окупанти з Херсонської області планують бігти морем

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники готуються до термінової "евакуації". Зокрема, збираючи свою документацію та награбоване майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Так, у захопленому Скадовську районні та міські "адміністрації" окупантів згортають свою діяльність.

"В ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі повідомили, що наразі подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

При цьому окупанти планують "евакуюватися" з області морським шляхом через порт Бердянська.

"Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в окупованій частині Запорізької області загарбники продовжують вивозити награбоване майно із прифронтових населених пунктів.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров попередив, що є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій під виглядом "евакуації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.