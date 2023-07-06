Зеленський створив 10 військових адміністрацій у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.
Згідно з указом президента було утворено:
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього указу", - сказано в повідомленні.
Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту росіян на Запорізькій АЕС.
У червні президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що загарбники додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.
При цьому вчора Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".
Після цього Зеленський заявив, що РФ є єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС. Він зазначив, що світ не може бути осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.
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