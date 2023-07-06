Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
Согласно указу президента было образовано:
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа", - говорится в сообщении.
Информационное пространство заполнило сообщение о вероятности террористического акта россиян на Запорожской АЭС.
В июне президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что захватчики дополнительно заменяли ставок-охладитель на станции.
При этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".
После этого Зеленский заявил, что РФ является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он отметил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне.
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