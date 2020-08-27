Зеленский о стрельбе под Харьковом: Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом. Он поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент отметил, что такая эффективность должна стать нормой.

"Общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин - получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений" , - сказал он.

По словам Зеленского, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, "расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой".

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - отметил президент.

Напомним, неизвестные расстреляли микроавтобус вблизи Люботина вечером 27 августа.

В результате нападения на микроавтобус пострадали четыре человека.

В МВД считают, что стрельба в Харьковской области является конфликтом между сторонниками двух политических сил.