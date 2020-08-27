Зеленський про стрілянину під Харковом: Ми не повинні допустити повернення "лихих 90-х"

Президент Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під Харковом. Він подякував поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Президент зазначив, що така ефективність повинна стати нормою.

"Суспільство має згадати що в державі є поліція і є закон. А громадянин - отримати відчуття захищеності. Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів", - сказав він.

За словами Зеленського, саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, "розслідування у таких справах повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою".

"Ми десятиріччями слухали гасло "Закон – один для всіх". Але бачимо, до чого призводять порожні обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання", - зазначив президент.

Нагадаємо, невідомі розстріляли мікроавтобус поблизу Люботина ввечері 27 серпня.

В результаті нападу на мікроавтобус постраждали чотири людини.

У МВС вважають, що стрілянина у Харківської області є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.