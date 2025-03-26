Зеленський про страхи Путіна: він скоро помре, це факт, і все закінчиться

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля Володимир Путін найбільше боїться втратити свою силу, однак це неминуче станеться через смерть диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Зеленського для Eurovision News.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чого найбільше боїться Путін, Зеленський виділив три речі. На його думку, російський диктатор найперше боїться свого суспільства.

"Дестабілізація його суспільства - це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути - він сам на це вплине. Його економіка вплине, санкційна політика буде впливати. Те, що він не контролює і не захищає всі свої території", - зазначив президент України.

Він додав, що на цей страх Путіна можуть вплинути західні партнери України якщо будуть сильними і захочуть продемонструвати свої реальні сили.

"І якщо вони будуть тиснути на Путіна, у нього буде дестабілізація суспільства, він буде боятися цього", - додав Зеленський.

Друге, чого боїться диктатор, за словами Зеленського, - це втратити свою силу.

"Це також і від стабільності суспільства залежить, але залежить і від його років. Він помре скоро, це факт, - і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться", - заявив президент України.

А третій найбільший страх Путіна, на думку Зеленського, - наодинці залишитися.

"Все-таки ізолювати Путіна з точки зору політики не вдалося до кінця... І дуже важливо, щоб США не допомагали йому виходити з ізоляції, бо це небезпечно", - резюмував український президент.