Зеленский о страхах Путина: он скоро умрет, это факт, и все закончится
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин больше всего боится потерять свою силу, однако это неизбежно произойдет из-за смерти диктатора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Зеленского для Eurovision News.
Отвечая на вопрос журналиста о том, чего больше всего боится Путин, Зеленский выделил три вещи. По его мнению, российский диктатор в первую очередь боится своего общества.
"Дестабилизация его общества - это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять - он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории", - отметил президент Украины.
Он добавил, что на этот страх Путина могут повлиять западные партнеры Украины если будут сильными и захотят продемонстрировать свои реальные силы.
"И если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества, он будет бояться этого", - добавил Зеленский.
Второе, чего боится диктатор, по словам Зеленского, - это потерять свою силу.
"Это также и от стабильности общества зависит, но зависит и от его лет. Он умрет скоро, это факт, - и все закончится. То есть его вопрос он может закончить до того, как закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится", - заявил президент Украины.
А третий самый большой страх Путина, по мнению Зеленского, - наедине остаться.
"Все-таки изолировать Путина с точки зрения политики не удалось до конца... И очень важно, чтобы США не помогали ему выходить из изоляции, потому что это опасно", - резюмировал украинский президент.
Давление на Путина
Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Однако не хочет пока их использовать. При этом Трамп сказал, что с удовольствием встретился бы с Путиным для того, чтобы покончить с войной.
Кроме того, Трамп ранее пообещал ввести в отношении России дополнительные санкции. Они будут масштабными и коснутся банковского и энергетического секторов. Кроме того, он обещает ввести тарифы в торговле с РФ. Таким образом Вашингтон надеется добиться от Москвы согласия на завершение войны в Украине.
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