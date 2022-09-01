Зеленский со стихами обратился к детям в День знаний: у вас украли часть детства, но вы свободны

"Этим летом ни у кого не было лета. Время прошло будто из зимы в зиму. Вместо площадок, приходилось быть в подвалах. Вместо игры в футбол на улице, приходилось оставаться со взрослыми и слышать много трагических новостей. Но вы были смелыми и вы сделали свой выбор - выбор в пользу Украины ... У вас украли часть детства, часть юности, но вы свободны, всегда будете", - сказал президент.

Также он отметил, что этот учебный год все начинают по-разному.