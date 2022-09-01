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Зеленский со стихами обратился к детям в День знаний: у вас украли часть детства, но вы свободны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский обратился к детям в День знаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских детей с Днем знаний. Он отметил важность начала учебного года на фоне войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента.

"Этим летом ни у кого не было лета. Время прошло будто из зимы в зиму. Вместо площадок, приходилось быть в подвалах. Вместо игры в футбол на улице, приходилось оставаться со взрослыми и слышать много трагических новостей. Но вы были смелыми и вы сделали свой выбор - выбор в пользу Украины ... У вас украли часть детства, часть юности, но вы свободны, всегда будете", - сказал президент.

Также он отметил, что этот учебный год все начинают по-разному.

Напомним, ранее сообщалось, что в школах Украины нет запрета на проведение праздничных линеек по случаю "первого звонка" в День знаний 1 сентября.

Как известно, по состоянию на 25 августа проверки проведены в 23 тысячах учебных заведений, что составляет почти 93% от общего количества. Согласно их результатам, 51% школ готовы к обучению в очной форме.

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Владимир ЗеленскийДень знаний