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Зеленський з віршами звернувся до дітей у День знань: у вас вкрали частину дитинства, але ви вільні

Фото: президент України Володимир Зеленський звернувся до дітей у День знань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Володимир Зеленський привітав українських дітей з Днем знань. Він наголосив на важливості початку навчального року на тлі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президент.

"Цього літа ні в кого не було літа. Час минув ніби з зими в зиму. Замість майданчиків, доводилося бути в підвалах. Замість гри у футбол на вулиці, доводилося залишатися з дорослими і чути багато трагічних новин. Але ви були сміливими і ви зробили свій вибір - вибір на користь України ... У вас вкрали частину дитинства, частину юності, але ви вільні, завжди будете", - сказав президент.

Також він зазначив, що цей навчальний рік всі починають по-різному.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в школах України немає заборони на проведення святкових лінійок з нагоди "першого дзвоника" у День знань 1 вересня.

Як відомо, станом на 25 серпня перевірки проведено у 23 тисячах навчальних закладів, що становить майже 93% від загальної кількості. Згідно з їхніми результатами, 51% шкіл готові до навчання у очній формі.

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Володимир ЗеленськийДень знань