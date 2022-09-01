Зеленський з віршами звернувся до дітей у День знань: у вас вкрали частину дитинства, але ви вільні

"Цього літа ні в кого не було літа. Час минув ніби з зими в зиму. Замість майданчиків, доводилося бути в підвалах. Замість гри у футбол на вулиці, доводилося залишатися з дорослими і чути багато трагічних новин. Але ви були сміливими і ви зробили свій вибір - вибір на користь України ... У вас вкрали частину дитинства, частину юності, але ви вільні, завжди будете", - сказав президент.

Також він зазначив, що цей навчальний рік всі починають по-різному.