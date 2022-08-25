Сколько школ готовы к офлайн-обучению: ответ министра образования

По состоянию на 25 августа проверки проведены в 23 тысячах учебных заведений, что составляет почти 93% от общего количества. Согласно их результатам, 51% школ готовы к обучению в очной форме.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в традиционном формате – в Киеве, Львовской и Черновицкой областях. Относительно заведений общего среднего образования спецкомиссии провели обследование 96% школ, из которых 59% имеют защитные сооружения. По словам министра, еженедельно показатель готовности заведений к безопасному обучению растет.

К проверкам привлечены специалисты ГСЧС, структурные подразделения по вопросам гражданской защиты, департаменты образования и науки местных военных администраций, органы местного самоуправления.

Ранее Шкарлет сообщил, что учебный год в Украине начнется традиционно в День знаний 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

Также стало известно, что студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за учебу, будут освобождены от этих выплат.

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