Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали совместное заявление по членству Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский, глава парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление относительно полноценного членства Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
Подписание документа состоялось во время заседания парламента сегодня, 1 июля. Заявление является свидетельством единства всех ветвей власти на пути к европейской интеграции.
"Подписание этого заявления имеет значение то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней. И путь к членству не должен длиться десятилетия", - подчеркнул Зеленский.
Глава правительства в своих соцсетях также прокомментировал подписание совместного заявления. Он отметил, что, несмотря на войну, вступление в Европейский союз остается для Украины приоритетом.
"Несмотря на российскую агрессию и временную оккупацию части территорий, наша страна продолжала развиваться как устойчивая демократия и внедряла европейские стандарты", - добавил премьер.
Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по видеосвязи обратилась к народным депутатам Украины.
Также в Верховной раде сегодня установили флаг Европейского союза, который теперь стоять рядом с украинским.
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