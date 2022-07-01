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Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали спільну заяву щодо членства України в ЄС

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 11:54
Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали спільну заяву щодо членства України в ЄС Фото: Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписали спільну заяву (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

Підписання документа відбулося під час засідання парламенту сьогодні, 1 липня. Заяву є свідчення єдності всіх гілок влади на шляху до європейської інтеграції.

"Підписання цієї заяви має значення те саме, що і підписання заявки на вступ на пʼятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І шлях до членства не має тривати десятиліття", - наголосив Зеленський.

Очільник уряду у своїх соцмережах також прокоментував підписання спільної заяви. Він зазначив, що попри війну вступ до Європейського союзу залишається для України пріоритетом.

"Попри російську агресію та тимчасову окупацію частини територій, наша країна продовжувала розвиватись як стійка демократія та впроваджувала європейські стандарти", - додав прем'єр.

Фото: Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписали спільну заяву (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен по відеозв'язку звернулася до народних депутатів України.

Також у Верховній раді сьогодні встановили прапор Європейського союзу, який тепер стояти поряд з українським.

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Володимир Зеленський Руслан Стефанчук Денис Шмигаль Верховна рада Вступ в ЄС
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