Зеленський у США зустрівся з міністром оборони і очільником армії Брауном

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", - йдеться у заяві.

За словами президента, вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Фото: Зустріч (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - додав президент.

Візит Зеленського до США

Учора стало відомо, що президент Володимир Зеленський поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Сьогодні повідомлялося, що Зеленський проведе зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Більш детально про його поїздку - в матеріалі РБК-Україна.