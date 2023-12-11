Зеленский в США встретился с министром обороны и главой армии Брауном

Президент Владимир Зеленский в США встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.
"Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США", - говорится в заявлении.
По словам президента, они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.
Фото: Встреча (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - добавил президент.
Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.
Сегодня сообщалось, что Зеленский проведет встречу с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.
Более подробно о его поездке - в материале РБК-Украина.
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