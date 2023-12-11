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Зеленский в США встретился с министром обороны и главой армии Брауном

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский в США встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.

"Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США", - говорится в заявлении.

По словам президента, они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Фото: Встреча (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - добавил президент.

Визит Зеленского в США

Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

Сегодня сообщалось, что Зеленский проведет встречу с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

Более подробно о его поездке - в материале РБК-Украина.

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