Зеленский в США встретился с министром обороны и главой армии Брауном

"Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США", - говорится в заявлении.

По словам президента, они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Фото: Встреча (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - добавил президент.

Визит Зеленского в США

Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

Сегодня сообщалось, что Зеленский проведет встречу с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

Более подробно о его поездке - в материале РБК-Украина.