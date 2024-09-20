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Зеленський у США зустрінеться з Шольцом

Фото: Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня у Сполучених Штатах Америки. Зустріч відбудеться під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-україна з посиланням на n-tv.

За даними ЗМІ, Шольц та Зеленський зустрінуться у понеділок у Нью-Йорку.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, що російська агресивна війна належить до порядку денного", - сказав представник уряду Німеччини про поїздку Шольца в США.

Окрім Зеленського у Шольца заплановані зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і главою Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

План перемоги Зеленського

Президент Володимир Зеленський кілька тижнів тому оголосив про підготовку плану перемоги у війні. Нещодавно він заявив, що план готовий, і наступним кроком буде його реалізація.

Деталі плану ще не розкриті, але Зеленський назвав його "зрозумілим" і "відвертим". Документ спочатку буде представлено президенту США Джо Байдену, оскільки він тісно пов'язаний із підтримкою США

Наразі відомо, що в Держдепі вже ознайомилися з "елементами" плану перемоги Зеленського.

Вчора у Зеленського підтвердили його візит до Штатів, за даними Білого дому - їх з Байденом зустріч відбудеться 26 вересня.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніОлаф Шольц