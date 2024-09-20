Зеленский в США встретится с Шольцом

По данным СМИ, Шольц и Зеленский встретятся в понедельник в Нью-Йорке.

"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, что российская агрессивная война относится к повестке дня", - сказал представитель правительства Германии о поездке Шольца в США.

Кроме Зеленского у Шольца запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад объявил о готовящемся плане победы в войне. Недавно он заявил, что план готов и следующим шагом будет его реализация.

Детали плана еще не раскрыты, но Зеленский назвал его "понятным" и "откровенным". Документ сначала будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с поддержкой США