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Зеленський у США зустрінеться з прем'єром Японії

Вашингтон, Субота 21 вересня 2024 13:40
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Зеленський у США зустрінеться з прем'єром Японії Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Вони проведуть переговори під час візиту до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Прем'єр-міністр Японії сьогодні, 21 вересня, розпочинає свій останній візит до США. Він найближчим часом покине пост прем'єра.

У США Кісіда зустрінеться з президентом США Джо Байденом у приватній резиденції лідера США в Делавері. Також відбудеться саміт за участі Японії, США, Австралії та Індії. Як пише видання, очікується, що країни домовляться про посилення співпраці з морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.

Японський лідер візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.Кісіда планує закликати до реформування ООН. Він також, ймовірно, наголосить на важливості сприяти зусиллям щодо заборони ядерної зброї.

Прем'єр Японії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який у той самий час відвідає США. Очікується, що він донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти Росії.

Зеленський поїде до США

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає США, де проведе низку важливих зустрічей.

Він проведе переговори з президентом Джо Байденом та представить йому план перемоги України. За словами президента України, багато рішень залежить саме від Байдена.

Також Зеленський зустрінеться з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом - кандидатами у президенти США. Зустріч з Трампом, ймовірно, відбудеться 26-27 вересня. Як пояснював президент, кандидатам теж покажуть план перемоги, щоб дізнатися їх бачення.

Також очікується, що Зеленський у США підійме питання зняття обмежень з України на використання далекобійної зброї для ударів по Росії.

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Володимир Зеленський Прем'єр-міністр Сполучені Штати Америки Японія
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