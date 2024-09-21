Зеленський у США зустрінеться з прем'єром Японії

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Вони проведуть переговори під час візиту до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Прем'єр-міністр Японії сьогодні, 21 вересня, розпочинає свій останній візит до США. Він найближчим часом покине пост прем'єра.

У США Кісіда зустрінеться з президентом США Джо Байденом у приватній резиденції лідера США в Делавері. Також відбудеться саміт за участі Японії, США, Австралії та Індії. Як пише видання, очікується, що країни домовляться про посилення співпраці з морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.

Японський лідер візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.Кісіда планує закликати до реформування ООН. Він також, ймовірно, наголосить на важливості сприяти зусиллям щодо заборони ядерної зброї.

Прем'єр Японії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який у той самий час відвідає США. Очікується, що він донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти Росії.