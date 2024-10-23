Зеленський: США вирішили надати Україні 20 млрд доларів

Кредит від G7

Нагадаємо, політичне рішення про передачу Україні кредиту на 50 млрд доларів від G7 було ухвалено ще влітку. З того часу країни "Великої сімки" вели дискусії про те, як реалізувати таку ініціативу.

Сьогодні, 23 жовтня, Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні до 35 млрд євро, що стане частиною кредиту на 50 млрд доларів від G7.

Кошти для кредиту також мають виділити Британія, Японія та Канада.

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