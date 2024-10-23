Зеленский: США решили предоставить Украине 20 млрд долларов

Кредит от G7

Напомним, политическое решение о передаче Украине кредита на 50 млрд долларов от G7 было принято еще летом. С тех пор страны "Большой семерки" вели дискуссии о том, как реализовать такую инициативу.

Сегодня, 23 октября, Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине до 35 млрд евро, что станет частью кредита на 50 млрд долларов от G7.

Средства для кредита также должны выделить Британия, Япония и Канада.

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