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Зеленський - США: повинні зробити все, щоб через рік дякувати в молитві за порятунок від зла

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна, США та весь вільний світ мають зробити так, щоб уже наступного року всі могли в молитві дякувати за порятунок від зла.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Національного молитовного сніданку у США.

Президент нагадав, що весь вільний світ бореться проти зла вже майже рік. І він об'єднаний як ніколи раніше. Героїчні солдати України вже завдають поразки злу на полі бою.

"Чи сталося це лише завдяки зусиллям людей? Чи були наші молитви почуті? Я впевнений, що так. Але дії людей потрібні. Треба діяти, щоб сказати, що Господь підпирає тебе. зробити все, щоб наступного року на Національному молитовному сніданку ми змогли помолитися вже просто з вдячністю за порятунок від зла", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден після його відмови надавати Україні винищувачі F-16 заявив , що він обговорить запит нашої країни щодо зброї із Зеленським.

Також ми писали, що, за словами президента Польщі Анджея Дуди , Байден може відвідати Центральну Європу у лютому.

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