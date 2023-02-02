Зеленський - США: повинні зробити все, щоб через рік дякувати в молитві за порятунок від зла

Президент нагадав, що весь вільний світ бореться проти зла вже майже рік. І він об'єднаний як ніколи раніше. Героїчні солдати України вже завдають поразки злу на полі бою.

"Чи сталося це лише завдяки зусиллям людей? Чи були наші молитви почуті? Я впевнений, що так. Але дії людей потрібні. Треба діяти, щоб сказати, що Господь підпирає тебе. зробити все, щоб наступного року на Національному молитовному сніданку ми змогли помолитися вже просто з вдячністю за порятунок від зла", - наголосив Зеленський.