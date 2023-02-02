Зеленский - США: должны сделать все, чтобы через год благодарить в молитве за спасение от зла

Украина, США и весь свободный мир должны сделать так, чтобы уже в следующем году все могли в молитве благодарить за спасение от зла.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Национального молитвенного завтрака в США.
Президент напомнил, что весь свободный мир борется против зла уже почти год. И он объединен, как никогда раньше. Героические солдаты Украины уже наносят поражение злу на поле боя.
"Случилось ли это только благодаря усилиям людей? Были ли наши молитвы услышаны? Я уверен, что да. Но действия людей нужны. Надо действовать, чтобы сказать, что Господь подпирает тебя. И мы - Украина, США и весь свободный мир - должны вместе сделать все, чтобы в следующем году на Национальном молитвенном завтраке мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за спасение от зла", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее президент США Джо Байден после его отказа предоставлять Украине истребители F-16 заявил, что он обсудит запрос нашей страны по оружию с Зеленским.
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