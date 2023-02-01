Байден, ймовірно, відвідає кілька країн Центральної Європи у лютому, - Дуда

Президент США Джо Байден хоче у лютому відвідати кілька країн Центральної Європи. Деталі візиту залишаються в таємниці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левістом.

"Ми очікуємо на візит президента Джо Байдена. Президент Байден, ймовірно, прибуде в нашу частину Європи в лютому", - заявив Дуда.

При цьому він уточнив, що Центральна Європа - це територія від Румунії до Естонії, і в які країни приїде президент США, поки невідомо.

"У нас немає такої інформації. Можливо, дізнаватимемося про це кілька наступних днів", - зазначив Дуда.

За його словами, деталі візиту триматимуться в таємниці через питання посиленої безпеки.

"Кожен візит президента США в такий складний момент до цієї частини Європи, поблизу місця воєнних дій в Україні, є зміцненням нашої безпеки", - наголосив президент Польщі.