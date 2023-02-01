ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден, ймовірно, відвідає кілька країн Центральної Європи у лютому, - Дуда

Новость на русском →
Рига, Середа 01 лютого 2023 15:45
Байден, ймовірно, відвідає кілька країн Центральної Європи у лютому, - Дуда Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден хоче у лютому відвідати кілька країн Центральної Європи. Деталі візиту залишаються в таємниці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левістом.

"Ми очікуємо на візит президента Джо Байдена. Президент Байден, ймовірно, прибуде в нашу частину Європи в лютому", - заявив Дуда.

При цьому він уточнив, що Центральна Європа - це територія від Румунії до Естонії, і в які країни приїде президент США, поки невідомо.

"У нас немає такої інформації. Можливо, дізнаватимемося про це кілька наступних днів", - зазначив Дуда.

За його словами, деталі візиту триматимуться в таємниці через питання посиленої безпеки.

"Кожен візит президента США в такий складний момент до цієї частини Європи, поблизу місця воєнних дій в Україні, є зміцненням нашої безпеки", - наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден планує відвідати Європу до роковин повномасштабного вторгнення Росії до України.

Пізніше Байден заявив, що планує візит до Польщі, але не впевнений щодо термінів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Анджей Дуда
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам