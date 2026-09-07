Зеленський: США підтримують "зимовий пакет" для України, йдеться не лише про ППО

Глава держави зазначив, що Вашингтон підтримує окремий "зимовий пакет" для Києва, який включатиме протиповітряну оборону та допомогу в енергетичній сфері.

"Мова йде не лише про ракети. Мова йде також про СПГ (скраплений природний газ) і про заходи щодо деескалації", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі у США із американським лідером Дональдом Трампом попросив того надати Україні екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

За словами глави держави, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими. Президент зазначив, що українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані, і без них країна не може захиститися від балістичних ракет.

Зеленський пояснив, що якщо цю проблему не буде вирішено до зими, атаки Росії можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу.