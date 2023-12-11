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Зеленський у США назвав ціль на 2024 рік: розбити ворога, як Берлінську стіну

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський назвав цілі України на наступний - 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави у Національному університеті оборони у Вашингтоні.

"Такі люди, як російський диктатор Володимир Путін, не повинні навіть сподіватися завоювати свободу. І ми можемо показати нашим дітям і онукам, що таке справжня впевненість, як вона була показана нам... Нам, коли в Берліні було виголошено великі слова: "Зруйнуйте цю стіну", - заявив він. 

Зеленський підкреслив, що зараз потрібна не менша впевненість, ніж була тоді у президента США Рональда Рейгана. 

"Я вірю, що це наші спільні цілі - щоб безпека, встановлена після 1989 року, була повністю відновлена і збережена; щоб свобода, як і тоді, довела, що, "коли її кордони розширюються в одній країні, розширюється свобода для всіх людей"; і щоб наступного року, 2024-го, агресія нинішнього ворога вільного світу почала руйнуватися, як та стіна. І ми зможемо зробити це реальністю", - додав він. 

Зеленський заявив, що дуже важливо, щоб політика навіть не намагалася зрадити солдатів, бо, як і зброя, потрібна для їхнього захисту, свобода завжди потребує єдності.

Візит Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський 11 грудня приїхав із робочим візитом до Сполучених Штатів. У Вашингтоні у нього запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

Крім цього, Зеленський проведе зустріч з директором-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крістіною Георгієвою.

Докладніше про поїздку президента до США - у матеріалі РБК-Україна.

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