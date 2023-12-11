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Зеленский в США назвал цель на 2024 год: разбить врага, как Берлинскую стену

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назвал цели Украины на следующий - 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства в Национальном университете обороны в Вашингтоне.

"Такие люди, как российский диктатор Владимир Путин, не должны даже надеяться завоевать свободу. И мы можем показать нашим детям и внукам, что такое настоящая уверенность, как она была показана нам... Нам, когда в Берлине были произнесены великие слова: " Разрушьте эту стену", - заявил он. 

Зеленский подчеркнул, что сейчас нужна не меньшая уверенность, чем была тогда у президента США Рональда Рейгана. 

"Я верю, что это наши общие цели - чтобы безопасность, установленная после 1989 года, была полностью восстановлена и сохранена; чтобы свобода, как и тогда, доказала, что, "когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей"; и чтобы в следующем году, в 2024-м, агрессия нынешнего врага свободного мира начала рушиться, как та стена. И мы сможем сделать это реальностью", - добавил он. 

Зеленский заявил, что очень важно, чтобы политика даже не пыталась предать солдат, потому что, как и оружие нужно для их защиты, свобода всегда требует единства.

Визит Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский 11 декабря приехал с рабочим визитом в Соединенные Штаты. В Вашингтоне у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Помимо этого Зеленский проведет встречу с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

Более подробно о поездке президента в США - в материале РБК-Украина.

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