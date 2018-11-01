Украина вошла в пятерку стран, где больше всего ограничивали свободу в интернете, - Freedom House

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украина ухудшила свои позиции в рейтинге на 12 пунктов

Украина вошла в пятерку стран, где свободу в интернете за последние пять лет ограничивали больше всего. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на исследование центра Freedom House.

Согласно данным доклада, обнародованном в четверг, 1 ноября, Украина, даже после падения индекса свободы на 12 пунктов, остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством.

В числе главных причин такой ситуации исследователи называют конфликт с пророссийским сепаратистами на востоке Украины и информационную войну Киева с Кремлем. Отмечается, что именно это стало причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте".

В докладе также называются случаи, когда украинским пользователям соцсетей угрожало тюремное заключение по статьям об экстремизме и сепаратизме, хотя их посты не содержали призывов к насилию. Ситуацию с интернет-свободой в Украине также ухудшили перебои связи на оккупированных территориях страны и нападения на журналистов, а также технические диверсии с обеих сторон конфликта.

В пятерку стран, где свобода в интернете за последние пять лет ухудшилась больше всего, вошли также Камбоджа, Венесуэла, Египет и Турция.

оссию Freedom House классифицировал как страну с несвободным интернет-пространством. В докладе приводятся случаи блокировки социальных сетей с высоким уровнем шифрования, том числе популярного мессенджера Telegram из-за отказа предоставлять ключи шифрования к перепискам пользователей. Упоминаются также запреты на использование VPN.

Лидером антирейтинга стал Китай. Он не только цензурирует интернет в своей стране, но и проводит тренинги по созданию такой модели поведения в сети за рубежом.

Напомним, недавно совет по правам человека ООН принял резолюцию, которая осуждает страны, преднамеренно нарушающие право граждан на доступ к интернету. Против резолюции проголосовали только страны с авторитарным режимом - РФ, Китай и Саудовская Аравия.