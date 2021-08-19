Оператор "Северного потока-2" опроверг завершение строительства 23 августа

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", опровергает сообщения о завершении его строительства 23 августа 2021 года. Она назвала эти заявления спекуляциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время", - заявили в компании.