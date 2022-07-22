Зеленский сравнил Путина с питоном и кашалотом: о чем идет речь

В частности, он прокомментировал обвинения Путина в том, что Украина не хочет дипломатических переговоров.

"Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозим конфликт. И будет идти дальше и дальше. Сто процентов", - отметил Зеленский.

По его мнению, Путин сильно недооценил Украину, когда решился на военное вторжение.

"Он открыл рот, как питон, и подумал, что мы просто еще один кролик. Но мы же не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить - да и сам рискует лопнуть", - добавил президент Украины.