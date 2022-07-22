Зеленский сравнил Путина с питоном и кашалотом: о чем идет речь

Президента России Владимира Путина можно сравнить с кашалотом или питоном, который хотел проглотить Украину, но теперь рискует лопнуть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для The Wall Street Journal.
В частности, он прокомментировал обвинения Путина в том, что Украина не хочет дипломатических переговоров.
"Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозим конфликт. И будет идти дальше и дальше. Сто процентов", - отметил Зеленский.
По его мнению, Путин сильно недооценил Украину, когда решился на военное вторжение.
"Он открыл рот, как питон, и подумал, что мы просто еще один кролик. Но мы же не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить - да и сам рискует лопнуть", - добавил президент Украины.
Напомним, накануне Зеленский опроверг новый фейк российской пропаганды о том, что его якобы госпитализировали в реанимацию. И недвусмысленно намекнул, что проблемы со здоровьем скорее начнутся у Путина в силу его возраста.
До этого Путин заявлял, что в начале апреля якобы отвел войска из-под Киева для переговоров.
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