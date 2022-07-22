Зеленський порівняв Путіна з пітоном і кашалотом: про що йде мова

Зокрема, він прокоментував звинувачення Путіна в тому, що Україна не хоче дипломатичних переговорів.

"Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: давайте заморозимо конфлікт. Потім відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозимо конфлікт. І буде йти далі і далі. Сто відсотків", - зазначив Зеленський.

На його думку, Путін сильно недооцінив Україну, коли зважився на військове вторгнення.

"Він відкрив рот, як пітон, і думав, що ми просто ще один кролик. Але ми ж не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути - та й сам ризикує луснути", - додав президент України.