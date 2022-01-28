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Зеленский о спутниковых снимках войск РФ на границе Украины: психологическое устрашение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увеличение российских войск на украинской границе. Глава государства назвал спутниковые снимки психологическим устрашением и повышением ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Если вы видите только спутниковую информацию. Вы можете увидеть увеличение войск, но вы не можете оценить, это увеличение войск, запугивание, атака или запугивание", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские спецслужбы оценивают ситуацию на украинско-российской границе глубже и знают ее лучше, чем иностранные специалисты. Глава государства уточнил, что за активностью России в приграничных районах наблюдают.

"Иногда мы видим, как одевают людей, устанавливают палатки, чтобы показать, что бригады пришли на границу, а потом в этих палатках нет жизни, тихонько увезли людей. Это психологическое устрашение. Это происходит перед встречами. Они увеличивают ставки. Мы это понимаем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в западных СМИ периодически публикуют спутниковые снимки с развернутыми на украинско-российской границе войсками РФ. Так, 20 января агентство Reuters опубликовало кадры компании Maxar Technologies с расположением российских военных.

Отметим, ранее американское издание The New York Times опубликовало карту скопления российских войск возле Украины.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация