Зеленский о спутниковых снимках войск РФ на границе Украины: психологическое устрашение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского .

"Если вы видите только спутниковую информацию. Вы можете увидеть увеличение войск, но вы не можете оценить, это увеличение войск, запугивание, атака или запугивание", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские спецслужбы оценивают ситуацию на украинско-российской границе глубже и знают ее лучше, чем иностранные специалисты. Глава государства уточнил, что за активностью России в приграничных районах наблюдают.

"Иногда мы видим, как одевают людей, устанавливают палатки, чтобы показать, что бригады пришли на границу, а потом в этих палатках нет жизни, тихонько увезли людей. Это психологическое устрашение. Это происходит перед встречами. Они увеличивают ставки. Мы это понимаем", - подчеркнул Зеленский.