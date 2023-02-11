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Зеленський спрогнозував, коли Україна зможе стати членом ЄС та НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки. При цьому вже після перемоги наша країна приєднається до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час саміту, організованого банком JP Morgan.

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", - сказав глава держави.

Президент додав, що найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається до альянсу.

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час саміту Україна-ЄС у Києві заявив, що Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити до Європейського союзу.

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