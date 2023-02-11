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Зеленский спрогнозировал, когда Украина сможет стать членом ЕС и НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года. При этом уже после победы наша страна присоединится к НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе саммита, организованного банком JP Morgan.

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", - сказал глава государства.

Президент добавил, что лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к альянсу.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС в Киеве заявил, что Украина впервые документально зафиксировала свое намерение вступить в Европейский союз.

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Владимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз