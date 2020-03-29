Зеленский спрогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует три возможных сценария распространения пандемии коронавирус в Украине. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По его словам, украинцы должны быть собранными и дисциплинированными в вопросе борьбы с коронавирусом.

"Сегодня есть фактически три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, придерживаться правил гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий - 25% больных. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто в сравнении с собственным здоровьем и жизнью.

"Коронавирус обязательно пройдет и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов людей. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", - добавил президент.

Напомним, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее количество заболевших возросло до 418 человек.