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Зеленський про спроби Макрона вести діалог з Путіним: Даремно витрачає час

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський відрегував на пропозицію свого французького колеги Еммануеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави української держави італійській газеті Corriere della Ser.

"Це буде марний діалог, насправді Макрон даремно витрачає час. Я дійшов висновку, що ми не можемо змінити позицію РФ", - зазначив політик.

Зеленський пояснив: "Якщо росіяни вирішили ізолюватися, мріючи про відновлення старої радянської імперії, то ми нічого не можемо з цим зробити, це їхня справа - співпрацювати чи ні з спільнотою націй на основі взаємної поваги".

Окрім цього, президент додав, що рішення розпочати війну проти України "маргіналізувало Путіна".

Нагадаємо, Макрон заявив, що Париж підтримує український народ у його боротьбі проти російської агресії, але нібито "необхідність у підтримці діалогу з РФ все ще існує".

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Володимир ЗеленськийЕммануель МакронВійна Росії проти України