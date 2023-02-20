Зеленский о попытках Макрона вести диалог с Путиным: Зря тратит время

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского государства итальянской газете Corriere della Ser.

"Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон зря тратит время. Я пришел к выводу, что мы не можем изменить позицию РФ", - отметил политик.

Зеленский объяснил: "Если россияне решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, то мы ничего не можем с этим поделать, это их дело - сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения".

Кроме того, президент добавил, что решение начать войну против Украины "маргинализировало Путина".