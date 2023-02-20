Зеленський про спроби Макрона вести діалог з Путіним: Даремно витрачає час

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави української держави італійській газеті Corriere della Ser.

"Це буде марний діалог, насправді Макрон даремно витрачає час. Я дійшов висновку, що ми не можемо змінити позицію РФ", - зазначив політик.

Зеленський пояснив: "Якщо росіяни вирішили ізолюватися, мріючи про відновлення старої радянської імперії, то ми нічого не можемо з цим зробити, це їхня справа - співпрацювати чи ні з спільнотою націй на основі взаємної поваги".

Окрім цього, президент додав, що рішення розпочати війну проти України "маргіналізувало Путіна".