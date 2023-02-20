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Зеленский о попытках Макрона вести диалог с Путиным: Зря тратит время

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Понедельник 20 февраля 2023 02:47
Зеленский о попытках Макрона вести диалог с Путиным: Зря тратит время Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский отреагировал по предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона оставить открытой возможность вести диалог российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского государства итальянской газете Corriere della Ser.

"Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон зря тратит время. Я пришел к выводу, что мы не можем изменить позицию РФ", - отметил политик.

Зеленский объяснил: "Если россияне решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, то мы ничего не можем с этим поделать, это их дело - сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения".

Кроме того, президент добавил, что решение начать войну против Украины "маргинализировало Путина".

Напомним, Макрон заявил, что Париж поддерживает украинский народ в его борьбе против российской агрессии, но якобы "необходимость в поддержке диалога с РФ все еще существует".

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины
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