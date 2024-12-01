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Зеленський сподівається на вплив Байдена та запрошення України до НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко

Президент Володимир Зеленський сподівається, що адміністрація президента США Джо Байдена встигне наблизити запрошення в НАТО для України. Проте лідери альянсу позитивно ухвалять лише консолідований сигнал.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів.

За його словами, зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн НАТО 3-4 грудня у Брюсселі може стати вікном можливостей для України, проте таких вікон було дуже багато. Але українська сторона хотіла б рекомендацій від міністрів щодо запрошення до Альянсу.

"Але ілюзій немає. Є ті ж скептичні країни, і США на сьогоднішній день входять, на жаль, у цей список. Не знаю, чи рекомендуватиме Байден. Але наскільки мені відомо бачення держсекретаря Блінкена позитивніше. Але є німецька сторона, угорська", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що лише консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий усіма лідерами НАТО. А наступного тижня буде не остання нагода для України і в будь-якому випадку треба розраховувати на наступні кроки.

"Є два місяці у чинної влади США. Вона має вплив на тих небагатьох європейських скептиків. Я не бачу і більшість країн НАТО не бачать ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення", - додав Зеленський.

Нагадаэмо, як писав Bloomberg, адміністрація Джо Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України. Але вирішила цього не робити через малу ймовірність успіху.

Проте перед міністерською зустріччю у Брюсселі обговорення активізувалося. Зокрема, нещодавно Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом прискорити вступ України, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних колег на зустрічі 3-4 грудня домовитися про запрошення.

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