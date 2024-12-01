Зеленский надеется на влияние Байдена и скорое приглашение Украины в НАТО

По его словам, встреча на уровне министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря в Брюсселе может стать окном возможностей для Украины, но таких окон было уже очень много. Однако украинская сторона хотела бы рекомендаций от министров по поводу приглашения в Альянс.

"Но иллюзий нет. Есть те же скептические страны, и США на сегодняшний день входят, к сожалению, в этот список. Не знаю, будет ли Байден рекомендовать. Но насколько мне известно видение госсекретаря Блинкена более положительно. Но есть немецкая сторона, венгерская", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами НАТО. А на следующей неделе будет не последняя возможность для Украины и в любом случае нужно рассчитывать на следующие шаги.

"Есть два месяца у действующей власти США. У нее есть влияние на тех немногих европейских скептиков. Я не вижу и большинство стран НАТО не видят рисков от рекомендаций по поводу позитивного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение", - добавил Зеленский.