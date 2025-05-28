Зеленський сподівається на обмін "всіх на всіх" після припинення вогню

Глава держави зазначив, що росіяни не хочуть віддавати громадян інших країн на обмін. За його словами, Москва робить це, тому що хоче впливати на відносини між Росією і тими країнами.

"Іноді їм потрібен тиск, іноді їм потрібно обміняти на своїх спецагентів, які перебувають у в'язницях в інших країнах. Тому ви ніколи не почуєте, що ми обмінюємо когось з Латинської Америки, наприклад. Бо вони не хочуть обмінювати жодних інших громадян", - сказав президент.

Зеленський також сказав, що РФ не хоче обмінювати громадян Білорусі, які воювали за Україну, чи політв'язнів. На його думку, росіяни не хочуть визнавати, що білоруси на боці України.

Президент додав, що передавав партнерам списки ув'язнених в РФ, це, зокрема, журналісти, політичні в'язні та іноземці. За його словами, такі списки отримали різні країни як з Латинської Америки, так і з Близького Сходу.

"Знаєте, у мене була розмова з кількома представниками Близького Сходу. Я не буду зараз говорити, яка це країна. Але я сказав, що це вже вдесяте я йому про це говорю. Це вже 10-й раз, коли я розповідаю про наших громадян-мусульман, які перебувають у російських в'язницях. Але мені ще нікого не передали. Я маю на увазі взагалі. Отже, всі мусульмани, яких ми обміняли, навіть мусульмани, їх обміняли через нас. Через Україну", - пояснив він.

Зеленський сподівається, що обмін полонених у форматі "всіх на всіх" вдасться провести після припинення вогню.

"Тож із росіянами дуже складно працювати. Навіть під час обміну вони поводяться нечесно. Але ми у будь-якому разі намагатимемося. Коли ми говоримо "всіх на всіх", наприклад, модель "всіх на всіх". І я сподіваюся, що це станеться після припинення вогню. А "всіх на всіх" - це означає повернути всіх полонених", - додав президент.