Зеленський сподівається домовитися про постачання Taurus з новим канцлером Німеччини

Відповідаючи на питання журналістів щодо постачання Taurus Україні, Зеленський відповів, що Київ не відмовляється від свого бажання отримати це озброєння від Німеччини.

"Ми над цим працюватимемо. У нас будуть розмови щодо деталей, коли оберуть нового канцлера, буде новий офіс", - розповів Зеленський.

На уточнювальне запитання журналіста, чи сподівається президент досягти згоди щодо Taurus із новим німецьким канцлером, Зеленський відповів: "Так, звісно. Не можу підібрати навіть правильне слово. Більше, ніж сподіваюся".

Що відомо про ракету Taurus

На озброєння ракета Taurus була прийнята в 2005 році. Зараз нею користуються армії Німеччини, Іспанії та Південної Кореї.

Довжина ракети - понад 5 метрів, вага - 1,4 тони. Вона може вражати цілі за 500 кілометрів.

Навігаційна система та система наведення цих ракет не залежать від GPS, тому вона може бути непомітною для російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Україні ці ракети потрібні, наприклад, щоб бити по силах РФ в окупованому Криму. Вони також можуть завдати вагомої шкоди Керченському мосту.

Ракети Taurus для України

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати їй ракети Taurus в кінці травня 2023 року. Однак в ФРН ще й досі все ще тривають дискусії щодо передачі їх України. Канцлер Олаф Шольц рішуче виступив проти передачі цих ракет Україні, оскільки це, на його думку, призведе до ескалації.

Соціал-демократична партія Німеччини, яку очолює Шольц, навіть прописала у передвиборчій програмі заборону ракет Taurus для України.