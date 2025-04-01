Зеленский надеется договориться о поставках Taurus с новым канцлером Германии

Отвечая на вопрос журналистов относительно поставок Taurus Украине, Зеленский ответил, что Киев не отказывается от своего желания получить это вооружение от Германии.

"Мы над этим будем работать. У нас будут разговоры о деталях, когда выберут нового канцлера, будет новый офис", - рассказал Зеленский.

На уточняющий вопрос журналиста, надеется ли президент достичь согласия по Taurus с новым немецким канцлером, Зеленский ответил: "Да, конечно. Не могу подобрать даже правильное слово. Больше, чем надеюсь".

Что известно о ракете Taurus

На вооружение ракета Taurus была принята в 2005 году. Сейчас ею пользуются армии Германии, Испании и Южной Кореи.

Длина ракеты - более 5 метров, вес - 1,4 тонны. Она может поражать цели за 500 километров.

Навигационная система и система наведения этих ракет не зависят от GPS, поэтому она может быть незаметной для российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украине эти ракеты нужны, например, чтобы бить по силам РФ в оккупированном Крыму. Они также могут нанести весомый ущерб Керченскому мосту.

Ракеты Taurus для Украины

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить ей ракеты Taurus в конце мая 2023 года. Однако в ФРГ до сих пор все еще продолжаются дискуссии относительно передачи их Украине. Канцлер Олаф Шольц решительно выступил против передачи этих ракет Украине, поскольку это, по его мнению, приведет к эскалации.

Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Шольц, даже прописала в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины.