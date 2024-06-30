Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян

"У нас сьогодні гинуть 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь в 4 рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що сучасна війна - технологічна. Тому на фронті перемагає той, хто більш технологічний.

"Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони людей, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", - додав президент.