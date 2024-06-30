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Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Співвідношення втрат на фронті станом на зараз складає 6 росіян до 1 українця. Така статистика на Харківському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

"У нас сьогодні гинуть 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь в 4 рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що сучасна війна - технологічна. Тому на фронті перемагає той, хто більш технологічний.

"Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони людей, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", - додав президент.

 

Втрати на війні

Україна не розкриває втрати серед військових. Проте наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський заявляв, що станом на ту мить на фронті загинула 31 тисяча українських воїнів.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на фронті вже 542 тисячі солдатів та тисячі одиниць техніки.

Також, коли Росія почала наступ у районі Вовчанська, Зеленський повідомляв, що співвідношення втрат на півночі Харківської області становить 8 росіян до 1 українця.

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